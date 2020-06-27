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Граждан из удаленных мест автобусами доставляют на голосование по Конституции РФ

Граждан из удаленных мест автобусами доставляют на голосование по Конституции РФ

 Самолет с медиками ФМБА приземлился на Байконуре для борьбы с коронавирусом

Самолет с медиками ФМБА приземлился на Байконуре для борьбы с коронавирусом
"Единая Россия" выдвинула Минниханова кандидатом на выборы главы Татарстана

"Единая Россия" выдвинула Минниханова кандидатом на выборы главы Татарстана

 Глава ФЗНЦ Малькевич проголосовал по Конституции в Казани

Глава ФЗНЦ Малькевич проголосовал по Конституции в Казани
В Китае назвали финансовые риски для активов в долларах США

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 Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

Путин провел дистанционные переговоры с Макроном
13:54   27 Июня 2020
Политика

Всемирный банк выдаст Украине кредит в размере 350 млн долларов

Всемирный банк выдаст Украине кредит в размере 350 млн долларов

Власти Киева получат заем в размере 350 млн долларов. Решение было принято советом исполнительных директоров Всемирного банка. Об этом в субботу, 27 июля, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Украинские власти должны будут потратить деньги на проведение реформ. В частности, финансы пойдут на укрепление земельного и кредитного рынков, урегулирование проблемных кредитов в госбанках, поддержку антикоррупционных институтов и на другие меры.

Украина присоединилась к Всемирному банку в 1992 году. Власти Киева получили от финансового учреждения более 14 миллиардов долларов в рамках более 80 проектов и программ.

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Автор: Яна Либерман
#украина #кредит #всемирный банк

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