Всемирный банк выдаст Украине кредит в размере 350 млн долларов

Власти Киева получат заем в размере 350 млн долларов. Решение было принято советом исполнительных директоров Всемирного банка. Об этом в субботу, 27 июля, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Украинские власти должны будут потратить деньги на проведение реформ. В частности, финансы пойдут на укрепление земельного и кредитного рынков, урегулирование проблемных кредитов в госбанках, поддержку антикоррупционных институтов и на другие меры.

Украина присоединилась к Всемирному банку в 1992 году. Власти Киева получили от финансового учреждения более 14 миллиардов долларов в рамках более 80 проектов и программ.