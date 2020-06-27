Рекордный показатель заболевания COVID-19 выявили за сутки в США

Рекордное число заболевших COVID-19 выявили в США за последние сутки. Прирост новых случаев заражения составил 45 тыс. человек, сообщает институт Хопкинса.

Специалисты связали резкий рост заболевших с отменой ряда карантинных ограничений. Больше всего новых пациентов выявили в штатах Алабама, Аризона, Айдахо, Вайоминг, Джорджия, Миссисип и других. Общее число пациентов с коронавирусом в Соединенных Штатах составляет почти 2,5 млн человек.

Оперативные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.