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13:52   27 Июня 2020
Общество

Рекордный показатель заболевания COVID-19 выявили за сутки в США

Рекордный показатель заболевания COVID-19 выявили за сутки в США

Рекордное число заболевших COVID-19 выявили в США за последние сутки. Прирост новых случаев заражения составил 45 тыс. человек, сообщает институт Хопкинса.

Специалисты связали резкий рост заболевших с отменой ряда карантинных ограничений. Больше всего новых пациентов выявили в штатах Алабама, Аризона, Айдахо, Вайоминг, Джорджия, Миссисип и других. Общее число пациентов с коронавирусом в Соединенных Штатах составляет почти 2,5 млн человек.

Оперативные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #заболевание #вакцина #коронавирус

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