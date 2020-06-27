Губернатор Ямала проголосовал по поправкам в Конституцию в Салехарде

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов приехал в избирательный участок №1006 в Салехарде, где выразил свое мнение о внесении поправок в Конституцию РФ. Также он принял участие в выборе нового логотипа к 425-летию города Салехарда.

По слова главы региона, за три дня проголосовало большое количество людей. Губернатор Ямала отметил, что все требования безопасности на участке соблюдены, что позволяет исключить любую возможность заражения коронавирусом, при голосовании.

Каждому посетителю участка измеряют температуру и дезинфицируют руки, выдают медицинские маски и перчатки. Также предусмотрено использование одноразовых ручек и соблюдение дистанции. За всеми этими критериями следят наблюдатели, которые прошли специальный курс до начала плебисцита.