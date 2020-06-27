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13:30   27 Июня 2020
Политика

Политолог назвал DDoS-атаку на сайт ЦИК испытанием США новых приемов инфовойн против РФ

Политолог назвал DDoS-атаку на сайт ЦИК испытанием США новых приемов инфовойн против РФ

Политолог, профессор РУДН Юрий Почта считает, что Запад испытывает на России новые приемы инфовойн.

Ранее заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что сайт ЦИК 26 июня подвергся мощной хакерской атаке, которая достигала 240 тысяч запросов в секунду. Согласно предварительным данным, DDoS-атака производилась с территории США, Великобритании, Украины и ряда других государств.

В беседе с ФБА "Экономика сегодня" политолог Почта отметил, что подобные атаки свидетельствуют о большом внимании к голосованию в РФ за границей. При этом роль российского государства на международной арене, безусловно, учитывается.

Эксперт счел произошедшее попытками повлиять на политический процесс внутри России. Такие атаки - это приемы информационных войн, причем довольно новые, подчеркнул Почта.

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Автор: Ирина Большунова
#информационная война #цик #хакерская атака

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