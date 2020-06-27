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13:28   27 Июня 2020
Армия

Литовкин: Россия наведет ракету на базу США в Польше в случае переброски Вашингтоном войск

Литовкин: Россия наведет ракету на базу США в Польше в случае переброски Вашингтоном войск

Россия может ответить симметрично на решение президента США Дональда Трампа перебросить в Польшу американские войска, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

Глава Соединенных Штатов ранее озвучил планы по размещению части войск, выведенных из Германии, на польской территории. Причем расходы на содержание американских солдат лягут на Варшаву. В российском МИД ответили, что внимательно следят за ситуацией и если передислокация военнослужащих произойдет, то РФ примет все необходимые меры безопасности.

Намерения президента США в настоящий момент являются лишь заявлением, так как переброска еще не была осуществлена, сказал полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с редакцией "ПолитЭксперт". Он подчеркнул, что подобная инициатива потребует много времени и сил, так как Вашингтону придется возвести необходимую военную инфраструктуру. Пока американцы будут этим заниматься, Россия уже получит информацию о численности и вооружении военного контингента США, подчеркнул эксперт.

Руководство РФ не будет игнорировать подобные действия США, заявил Литовкин. Он добавил, что на американскую базу будет наведена российская ракета, чего будет вполне достаточно, чтобы не втягиваться в гонку вооружений, навязываемую Вашингтоном.

"Россия будет отвечать симметричными и эффективными мерами, чтобы избежать любые возможности нас запугивать и провоцировать", — констатировал эксперт.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #польша #трамп #войска

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