Саакашвили об Украине: нет государства, есть чиновники

Глава Исполкома Национального совета Украины по реформам, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, заявил, что на территории больше не существующего украинского государства осталась «лишь кучка чиновников».

С заявлением о том, что Украины как государства больше не существует, но от ее лица продолжают действовать некоторые чиновники, Саакашвили выступил в эфире телеканала «Украина 24».

«Государство — это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое на Украине существует?», — заявил он.

При этом Саакашвили добавил, что качество жизни на Украине полностью зависит от принадлежности к той или иной группе. В стране, по его словам, живет «куча чиновников», поделенная на отдельные группы, и у каждой свой начальник.

«Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обсудил с украинским бизнесменом Игорем Гуменным отличия, существующие между Украиной и РФ, отметив, что Россия во многом за последние пять лет ушла далеко вперед, например, в вопросах содействия бизнесу и в реформах налоговой системы, и там уже «как в Европе», во время, как в Незалежной «лучше не становится». Поэтому, отметил украинский реформатор, европейские и китайские бизнесмены предпочитают иметь дело с Россией и инвестировать туда свои средства, несмотря на дороговизну рабочей силы, оставляя Украину в стороне.