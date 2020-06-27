Американское посольство принялось тиражировать крайне выгодный для США фейк боевиков Правительства национального согласия (ПНС) Ливии о ЧВК «Вагнера» на месторождении нефти Шарара, который был ранее опровергнут сотрудниками скважины.

Как подчеркивает Федеральное агентство новостей (ФАН), работа объекта продолжается в штатном режиме.

Ранее Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии распространила информационный вброс о крупнейшем в стране нефтяном месторождении, на которое якобы было совершено вооруженное нападение. Корпорация приписала атаку ЧВК "Вагнера", однако это обвинение не получило никаких подтверждений, более того - появились свидетельства, указывающие на то, что никакого нападения не было вовсе. Один из сотрудников месторождения рассказал, что никакие силы не вторгались на территорию объекта.

Это не помешало США воспользоваться вбросом ННК, голословно заявив, что на крупнейшем ливийском месторождении присутствует российская ЧВК. Доказательств американское посольство предоставить не смогло.

ННК находится под контролем террористов преступного ПНС. Корпорация может распространять любую информацию только с одобрения верхушки боевиков, которые регулярно тиражируют «свидетельства российского присутствия» в Ливии. Таким образом незаконное триполитанское правительство пытается найти обоснования для турецкой интервенции, о которой договорились главарь террористов Файез Саррадж и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.