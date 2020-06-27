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13:12   27 Июня 2020
Политика

Авиасообщение между РФ и Турцией может открыться в ближайшее время

Авиасообщение между РФ и Турцией может открыться в ближайшее время

Россия и Турция обсуждают возможность возобновления авиаперелетов. Об этом сообщил посол РФ в Анкаре.

Турция и Россия ведут переговоры о возобновлении авиасообщения. Посол РФ в Анкаре Александр Ерхов рассказал, что страны обсуждают безопасность туристических поездок и дальнейшее взаимодействие.

Изучаются вопросы возобновления постоянного турпотока между государствами в текущей эпидемиологической ситуации. Турция разработала систему сертификации безопасного туризма. Проведена специальная работа в отелях, аэропортах и на территории курортных зон, сообщил Ерхов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #турция #самолеты #перелеты

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