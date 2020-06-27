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13:08   27 Июня 2020
Общество

Определены еще 254 тысячи победителей розыгрыша "Миллион призов" в Москве

Определены еще 254 тысячи победителей розыгрыша "Миллион призов" в Москве

Более 644,5 тыс. москвичей стали победителями программы "Миллион призов". Во второй день о выигрыше узнали 254 тыс. горожан. Подробности рассказали столичные власти.

Всего разыгрываются два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов. Один балл эквивалентен одному рублю. Розыгрыш инициировали Московская торгово-промышленная палата и правительство российской столицы. Он проводится среди граждан, проголосовавших по поправкам к Конституции РФ.

Выигранные бонусы можно обменять на скидки в торговых сетях и кафе. Розыгрыш продлится до 2 июля, отмечает канал "360". Те, кто голосует дистанционно, получают коды через SMS. Принять участие в онлайн-голосовании по Конституции РФ могут только жители Москвы и Нижегородской области.

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Автор: Василий Пименов
#москва #поправки #конституция #Голосование2020

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