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12:48   27 Июня 2020
Общество

"Зеленая альтернатива" объяснила необходимость голосования по поправкам к Конституции

"Зеленая альтернатива" объяснила необходимость голосования по поправкам к Конституции

Голосование по поправкам к Конституции РФ является самой обсуждаемой темой на сегодняшний день. Экологов в первую очередь волнует законодательство о природоохранных мероприятиях, сообщила политическая партия "Зеленая альтернатива".

Статья №42 Конституции гласит: “Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением”. Однако она не работает из-за отсутствия распределения ответственности за ее соблюдение. Проблема экологии затрагивает привычную для граждан проблему бумажной волокиты, когда людей отправляют из одной инстанции в другую, и никто не хочет брать на себя ответственность.

Чиновникам будет присвоена конкретная зона ответственности. Она не позволит перекладывать функции на кого-то другого. Молодое поколение россиян также должно быть осведомлено о вопросах экологии. Экологическое образование должно стать неотъемлемой частью учебного процесса, считают эксперты. Идет неделя всероссийского голосования. Граждане могут отдать свой голос по поправкам к Конституции РФ по 1 июля включительно. Явка на голосовании в Московской области составила 19,49%, передает телеканал "360".

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Автор: Борис Нестеров
#поправки #экология #Голосование2020

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