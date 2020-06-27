Призыв Навального нарушать правила голосования изучит комиссия ГД

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий пообещал провести проверку в отношении блогера Алексея Навального, уличенного в призывах к нарушениям на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В беседе с «Политикой сегодня» парламентарий назвал Навального провокатором против России и гражданского общества.

Неизвестные выложили в сеть переписки экс-начальника штаба Навального в Петербурге Ольги Гусевой. В них Навальный призывает сторонников в региональных штабах попытаться проголосовать дважды — либо онлайн и оффлайн, либо попробовать воспользоваться одним и тем же паспортом.

Нарушения требуется снять на видео, чтобы сделать это аргументом в пользу того, что ходить на голосование якобы нет смысла.

«Вся деятельность Навального — это провокации. На миллионы и десятки миллионов граждан, которые голосуют за будущее России и за Конституцию, найдется десяток отщепенцев, которые в окружении Навального занимаются провокациями, — убежден Водолацкий.

Парламентарии внимательно изучат действия Навального, пообещал собеседник издания.

«Я думаю, что комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России займется подобными высказываниями, чтобы дать должную оценку таким провокатором, как Навальный», — резюмировал парламентарий.

Окружение Навального уже было уличено в попытках дискредитировать голосование по поправкам в Конституцию. Журналист «Дождя» Павел Лобков проголосовал дважды: сначала в электронном формате, а затем и на участке. После этого на него завели административное дело.