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12:32   27 Июня 2020
Политика

Спецкор ФАН о "Списке Шугалея": документ поможет бороться с террористами

Спецкор ФАН о "Списке Шугалея": документ поможет бороться с террористами

"Список Шугалея", предложенный главой Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александром Малькевичем, должен стать документом, в который будут бояться попасть все, кто связан с ПНС Ливии. Об этом в субботу, 27 июня, заявил журналист Аббас Джума. 

По мнению Джумы, в "Список Шугалея" должны попасть люди, которые поддерживают террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) не только делом, но и словом. Только опираясь на этот документ, можно бороться с боевиками, несмотря на их статус или местоположение.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей напомнил, что российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые более года назад были похищены террористами в Ливии, не могут вернуться на родину в связи с поддержкой, оказываемой боевикам ПНС Турцией, США, Катаром.

Джума считает, что Шугалей и Суэйфан не могут вернуться к своим семьям, так как в России есть бизнесмены, которые готовы за деньги продать интересы страны. Именно для борьбы с такими людьми была предложена инициатива по созданию "Списка Шугалея".

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Автор: Яна Либерман
#сша #ливия #Шугалей

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