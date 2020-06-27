Мурадов: политика Киева по водной блокаде Крыма ведет Украину к имиджевому проигрышу

Россия могла бы отплатить Украине за водную блокаду Крыма той же монетой, например, перекрыв на границе с Незалежной стоки притоков Днепра, как это предлагали сделать некоторые эксперты, но она не намерена уподобляться одноклеточной политике евроинтеграции, которую проводит Киев.

Такое мнение высказал вице-премьер правительства крымского правительства, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.

При этом он назвал провокациями заявления украинской стороны о якобы существующей угрозе вторжения российских войск ради восстановления подачи воды из Днепра в Северо-Крымский канал.

«Авторы этих провокационных заявлений даже не осознают, что России дешевле было бы отплатить нашим соседям той же монетой, перекрыв, как предлагали некоторые эксперты, стоки притоков Днепра на границе с Украиной. – напомнил Мурадов в беседе с РИА Новости. — Но Россия великодушна. На всякого рода блокады, как это делает Киев, она не идет».

Вместо этого, по словам политика, Россия открывает в Крыму новые артезианские скважины, наращивает сбор пресной воды из рек, а также в ответ на транспортную и энергетическую блокады возводит на полуострове мосты и электростанции. Плюс ко всему этому, добавил Мурадов, российский Крым ежегодно дружелюбно принимает у себя миллионы украинских туристов, на фоне всего этого политика Киева, выглядит проигрышный.

Все киевские «мастера живописи», которые продолжают рисовать сюрреалистические картины захвата российскими войсками территорий Украины, по словам Мурадова, делают это в расчете получить от западных кураторов «очередные коврижки».

«Складывается впечатление, что они просто умоляют, чтобы это случилось. И даже предлагают повод – дефицит воды в Крыму и возможность разблокировать Северо-Крымский канал, по которому в Крым из России по Днепру поступала пресная вода», — добавил крымский политик.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки украинского Министерства обороны Вадим Скибицкий, неоднократно пугавший Киев якобы ведущейся подготовкой российского наступления на Украину, в очередной раз предупредил о возможном «широкомасштабном вторжении», так как Москва якобы уже наращивает на границе группировку войск.