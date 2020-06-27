Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рекордный показатель заболевания COVID-19 выявили за сутки в США

Рекордный показатель заболевания COVID-19 выявили за сутки в США

 Губернатор Ямала проголосовал по поправкам в Конституцию в Салехарде

Губернатор Ямала проголосовал по поправкам в Конституцию в Салехарде
Политолог назвал DDoS-атаку на сайт ЦИК испытанием США новых приемов инфовойн против РФ

Политолог назвал DDoS-атаку на сайт ЦИК испытанием США новых приемов инфовойн против РФ

 Мурадов: политика Киева по водной блокаде Крыма ведет Украину к имиджевому проигрышу

Мурадов: политика Киева по водной блокаде Крыма ведет Украину к имиджевому проигрышу
В Китае назвали финансовые риски для активов в долларах США

В Китае назвали финансовые риски для активов в долларах США

 Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

Путин провел дистанционные переговоры с Макроном
Рекордный показатель заболевания COVID-19 выявили за сутки в США

Рекордный показатель заболевания COVID-19 выявили за сутки в США

 Губернатор Ямала проголосовал по поправкам в Конституцию в Салехарде

Губернатор Ямала проголосовал по поправкам в Конституцию в Салехарде
Политолог назвал DDoS-атаку на сайт ЦИК испытанием США новых приемов инфовойн против РФ

Политолог назвал DDoS-атаку на сайт ЦИК испытанием США новых приемов инфовойн против РФ

 Мурадов: политика Киева по водной блокаде Крыма ведет Украину к имиджевому проигрышу

Мурадов: политика Киева по водной блокаде Крыма ведет Украину к имиджевому проигрышу
В Китае назвали финансовые риски для активов в долларах США

В Китае назвали финансовые риски для активов в долларах США

 Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

Путин провел дистанционные переговоры с Макроном
13:23   27 Июня 2020
Ближнее зарубежье

Мурадов: политика Киева по водной блокаде Крыма ведет Украину к имиджевому проигрышу

Мурадов: политика Киева по водной блокаде Крыма ведет Украину к имиджевому проигрышу

Россия могла бы отплатить Украине за водную блокаду Крыма той же монетой, например, перекрыв на границе с Незалежной стоки притоков Днепра, как это предлагали сделать некоторые эксперты, но она не намерена уподобляться одноклеточной политике евроинтеграции, которую проводит Киев.

Такое мнение высказал вице-премьер правительства крымского правительства, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.

При этом он назвал провокациями заявления украинской стороны о якобы существующей угрозе вторжения российских войск ради восстановления подачи воды из Днепра в Северо-Крымский канал.

«Авторы этих провокационных заявлений даже не осознают, что России дешевле было бы отплатить нашим соседям той же монетой, перекрыв, как предлагали некоторые эксперты, стоки притоков Днепра на границе с Украиной. – напомнил Мурадов в беседе с РИА Новости. — Но Россия великодушна. На всякого рода блокады, как это делает Киев, она не идет».

Вместо этого, по словам политика, Россия открывает в Крыму новые артезианские скважины, наращивает сбор пресной воды из рек, а также в ответ на транспортную и энергетическую блокады возводит на полуострове мосты и электростанции. Плюс ко всему этому, добавил Мурадов, российский Крым ежегодно дружелюбно принимает у себя миллионы украинских туристов, на фоне всего этого политика Киева, выглядит проигрышный.

Мурадов: политика Киева по водной блокаде Крыма ведет Украину к имиджевому проигрышу

Все киевские «мастера живописи», которые продолжают рисовать сюрреалистические картины захвата российскими войсками территорий Украины, по словам Мурадова, делают это в расчете получить от западных кураторов «очередные коврижки».

«Складывается впечатление, что они просто умоляют, чтобы это случилось. И даже предлагают повод – дефицит воды в Крыму и возможность разблокировать Северо-Крымский канал, по которому в Крым из России по Днепру поступала пресная вода», — добавил крымский политик.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки украинского Министерства обороны Вадим Скибицкий, неоднократно пугавший Киев якобы ведущейся подготовкой российского наступления на Украину, в очередной раз предупредил о возможном «широкомасштабном вторжении», так как Москва якобы уже наращивает на границе группировку войск.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #украина #крым #провокация #политика #весь мир #вторжение #днепр #водная блокада #северо-крымский канал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...