Явка на голосовании по поправкам в Конституции за два дня составила 19,49%

Явка на голосовании по поправкам в Конституции за два дня составляет 19,49%, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Согласно последним данным в голосовании участвовали 21 млн 171 тыс. человек. Общая явка на онлайн голосование превышает 70%, проголосовали более 822 тысяч человек.

Ранее глава оборонного ведомства. Сергей Шойгу заявил, что поправки в Конституцию своевременны и актуальны. С его слов, Конституция РФ затрагивает жизнь каждого гражданина, отметив, что большая часть поправок направлена на защиту территориальной целостности.