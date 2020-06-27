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Явка на голосовании по поправкам в Конституции за два дня составила 19,49%

Явка на голосовании по поправкам в Конституции за два дня составила 19,49%

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Явка на голосовании по поправкам в Конституции за два дня составила 19,49%

Явка на голосовании по поправкам в Конституции за два дня составила 19,49%

 Шойгу принял участие в голосовании по Конституции в Московской области

Шойгу принял участие в голосовании по Конституции в Московской области
Рабинович: «Тайный меморандум» Украины и МВФ объясняет появление «некачественных» детей

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 Саакашвили сообщил о захвате Украины группами чиновников

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Путин провел дистанционные переговоры с Макроном
12:20   27 Июня 2020
Общество

Явка на голосовании по поправкам в Конституции за два дня составила 19,49%

Явка на голосовании по поправкам в Конституции за два дня составила 19,49%

Явка на голосовании по поправкам в Конституции за два дня составляет 19,49%, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Согласно последним данным в голосовании участвовали 21 млн 171 тыс. человек. Общая явка на онлайн голосование превышает 70%, проголосовали более 822 тысяч человек.

Ранее глава оборонного ведомства. Сергей Шойгу заявил, что поправки в Конституцию своевременны и актуальны. С его слов, Конституция РФ затрагивает жизнь каждого гражданина, отметив, что большая часть поправок направлена на защиту территориальной целостности.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #поправки #конституция #явка #Голосование2020

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