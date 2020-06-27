Германия председательствует в ЕС: Меркель объявляет о конце однополярного мира

Призывы канцлера Германии Ангелы Меркель готовиться к «новый реальности» без лидерства США говорят об усилении многополярного мира. Так считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

Европе стоит задуматься над тем, что США больше не будут гегемоном, заявила Меркель в интервью европейским газетам. По ее словам, странам ЕС нужно не ждать помощи от Вашингтона, а самостоятельно наращивать военный потенциал. Таков ответ канцлера Германии президенту США, который объявил о решении сократить контингент в Германии на 9,5 тысяч человек.

Тем не менее, США уходят не далеко, войска переместятся в Польшу. А значит говорить о кардинальных изменениях пока не стоит, объясняет Блохин.

«Американцы не уходят из Германии — слишком лакомый кусок, слишком большая зона влияния. На такое даже сам Трамп не решится. Германия — это экономический центр Европы, — говорит политолог.

Однако кризис в американо-германских отношениях есть и он, по словам Блохина, движется к кульминации. Недоверие зародилось в 2013 году, когда разразился скандал с прослушкой телефона Меркель американскими спецслужбами. Кроме того, США неоднократно упрекали Германию за недостаточные отчисления в оборонный бюджет НАТО. Разногласия возникли и из-за «Северного потока-2» — ФРГ не хочет отказываться от сотрудничества с Россией по жизненно важному для нее проекту.

«Мы не то что движемся, мы уже видим, как мы живем в многополярном мире. Его усиление происходит на наших глазах. Диктатуры и гегемона Трампа уже нет, — считает эксперт.

По его словам, в однополярном мире были бы невозможны и минские события, и Мюнхенская речь президента Владимира Путина, и даже военная операция РФ в Сирии.

«Слова Меркель это лишь подкрепляют. Лет 10 назад такие заявления со стороны Германии были бы нонсеном, да и со стороны США тоже», — уверен политолог.

Ранее Меркель призвала ЕС сформировать единую позицию по отношению к России, Китаю и США. Она заявила, что Германия во время своего председательства в ЕС будет руководствоваться девизом: «Вместе. Сделаем Европу снова сильной».

Предлагая общую концепцию для всех стран, Меркель пытается избежать положения США, которые по одиночке разбираются со своими противниками. В этом убежден член-корреспондент РАЕН, эксперт по геополитике Константин Соколов.

«Меркель не может взять на себя ответственность в противодействии США. Это может плохо отразиться на Германии. Призыв к таком объединению, фактически, свидетельствует о нарастающем расколе в блоке НАТО. Прежде всего это связано с тем, что США не хотят считаться с интересами союзников», —объяснил политолог.

Блок НАТО устарел, считает Соколов. Он был создан для полярного противодействия между двумя крупнейшим военно-политическим блокам, чего сейчас уже нет.