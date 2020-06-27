Шойгу принял участие в голосовании по Конституции в Московской области

Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ на одном из избирательных участков Московской области.

Генерал армии отметил, что Конституция является главным законом, по которому живут граждане Российской Федерации. Для военных в России созданы все условия, чтобы они могли принять участие в голосовании независимо от того, где несут свою боевую службу.

Председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова сегодня проголосовала на одном из избирательных участков Подмосковья. Самое важное на сегодняшний день — это обеспечить для граждан безопасное голосование, считает Памфилова.