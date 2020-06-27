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Явка на голосовании по поправкам в Конституции за два дня составила 19,49%

 Шойгу принял участие в голосовании по Конституции в Московской области

Шойгу принял участие в голосовании по Конституции в Московской области
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12:13   27 Июня 2020
Общество

Шойгу принял участие в голосовании по Конституции в Московской области

Шойгу принял участие в голосовании по Конституции в Московской области

Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ на одном из избирательных участков Московской области.

Генерал армии отметил, что Конституция является главным законом, по которому живут граждане Российской Федерации. Для военных в России созданы все условия, чтобы они могли принять участие в голосовании независимо от того, где несут свою боевую службу.

Председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова сегодня проголосовала на одном из избирательных участков Подмосковья. Самое важное на сегодняшний день — это обеспечить для граждан безопасное голосование, считает Памфилова.

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Автор: Борис Нестеров
#шойгу #конституция #Голосование2020

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