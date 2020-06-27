Саакашвили сообщил о захвате Украины группами чиновников

Государство на Украине вытеснили чиновники, заявил экс-президент Грузии, глава исполкома украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

Бывший губернатор Одесской области считает, что на Украине больше нет государства. Его цитирует официальный сайт телеканала "Украина24". Государство должно быть для всех, оно действует в интересах справедливости и защищает граждан страны. А на Украине работает группа чиновников, и над каждой из них стоит свой начальник, уточнил Саакашвили.