Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Явка на голосовании по поправкам в Конституции за два дня составила 19,49%

Явка на голосовании по поправкам в Конституции за два дня составила 19,49%

 Шойгу принял участие в голосовании по Конституции в Московской области

Шойгу принял участие в голосовании по Конституции в Московской области
Рабинович: «Тайный меморандум» Украины и МВФ объясняет появление «некачественных» детей

Рабинович: «Тайный меморандум» Украины и МВФ объясняет появление «некачественных» детей

 Саакашвили сообщил о захвате Украины группами чиновников

Саакашвили сообщил о захвате Украины группами чиновников
В Китае назвали финансовые риски для активов в долларах США

В Китае назвали финансовые риски для активов в долларах США

 Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

Путин провел дистанционные переговоры с Макроном
Явка на голосовании по поправкам в Конституции за два дня составила 19,49%

Явка на голосовании по поправкам в Конституции за два дня составила 19,49%

 Шойгу принял участие в голосовании по Конституции в Московской области

Шойгу принял участие в голосовании по Конституции в Московской области
Рабинович: «Тайный меморандум» Украины и МВФ объясняет появление «некачественных» детей

Рабинович: «Тайный меморандум» Украины и МВФ объясняет появление «некачественных» детей

 Саакашвили сообщил о захвате Украины группами чиновников

Саакашвили сообщил о захвате Украины группами чиновников
В Китае назвали финансовые риски для активов в долларах США

В Китае назвали финансовые риски для активов в долларах США

 Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

Путин провел дистанционные переговоры с Макроном
11:58   27 Июня 2020
Политика

Саакашвили сообщил о захвате Украины группами чиновников

Саакашвили сообщил о захвате Украины группами чиновников

Государство на Украине вытеснили чиновники, заявил экс-президент Грузии, глава исполкома украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

Бывший губернатор Одесской области считает, что на Украине больше нет государства. Его цитирует официальный сайт телеканала "Украина24". Государство должно быть для всех, оно действует в интересах справедливости и защищает граждан страны. А на Украине работает группа чиновников, и над каждой из них стоит свой начальник, уточнил Саакашвили.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#украина #саакашвили #государство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...