Масштабные протесты, имеющие расовый подтекст, проходят на Западе. Эти события прокомментировали политолог и экономист из Венгрии Миклош Кевехази и Ласло Богар.

По словам экспертов, на глазах современников совершается новая революция, в рамках которой "белому человеку" пытаются приписать все беды, случившиеся в мире. Кевехази и Богар называют происходящее исторической вендеттой, которая намеренно управляется. Соответствующие настроения из США по всему миру распространяют с использованием либеральной прессы.

Независимо от региона в качестве катализатора соответствующих процессов используются возможные разногласия между народами и национальностями.

В своих умозаключениях аналитики приходят к тому, что "белый человек", которому приписывают различные преступления в погоне за золотом, на самом деле оказался инструментом глобальной надстройки власти. Именно эти силы не только управляют всеми процессами в течение нескольких столетий, но и запустили текущую вендетту. Подробнее об этом читайте на сайте "ПолитРоссия".