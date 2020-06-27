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Явка на голосовании по поправкам в Конституции за два дня составила 19,49%

Явка на голосовании по поправкам в Конституции за два дня составила 19,49%

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 Саакашвили сообщил о захвате Украины группами чиновников

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В Китае назвали финансовые риски для активов в долларах США

В Китае назвали финансовые риски для активов в долларах США

 Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

Путин провел дистанционные переговоры с Макроном
Явка на голосовании по поправкам в Конституции за два дня составила 19,49%

Явка на голосовании по поправкам в Конституции за два дня составила 19,49%

 Шойгу принял участие в голосовании по Конституции в Московской области

Шойгу принял участие в голосовании по Конституции в Московской области
Рабинович: «Тайный меморандум» Украины и МВФ объясняет появление «некачественных» детей

Рабинович: «Тайный меморандум» Украины и МВФ объясняет появление «некачественных» детей

 Саакашвили сообщил о захвате Украины группами чиновников

Саакашвили сообщил о захвате Украины группами чиновников
В Китае назвали финансовые риски для активов в долларах США

В Китае назвали финансовые риски для активов в долларах США

 Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

Путин провел дистанционные переговоры с Макроном
11:48   27 Июня 2020
Политика

"Белых людей" пытаются сделать виноватыми за все мировые беды

"Белых людей" пытаются сделать виноватыми за все мировые беды

Масштабные протесты, имеющие расовый подтекст, проходят на Западе. Эти события прокомментировали политолог и экономист из Венгрии Миклош Кевехази и Ласло Богар.

По словам экспертов, на глазах современников совершается новая революция, в рамках которой "белому человеку" пытаются приписать все беды, случившиеся в мире. Кевехази и Богар называют происходящее исторической вендеттой, которая намеренно управляется. Соответствующие настроения из США по всему миру распространяют с использованием либеральной прессы.

Независимо от региона в качестве катализатора соответствующих процессов используются возможные разногласия между народами и национальностями.

В своих умозаключениях аналитики приходят к тому, что "белый человек", которому приписывают различные преступления в погоне за золотом, на самом деле оказался инструментом глобальной надстройки власти. Именно эти силы не только управляют всеми процессами в течение нескольких столетий, но и запустили текущую вендетту. Подробнее об этом читайте на сайте "ПолитРоссия".

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Автор: Яна Либерман
#протесты

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