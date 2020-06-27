Более 95% сообщений о нарушениях на голосовании — фейки

Сотрудники Независимого общественного мониторинга за последние сутки обработали более тысячи обращений о нарушениях во время голосования по поправкам к Конституции РФ. Только 20 из них имели информативный характер, сообщили представители платформы.

Горячая линия Независимого общественного мониторинга (НОМ) работает круглосуточно. За последние сутки сотрудники организации приняли более тысячи обращений. На текущий момент только 20 из них имели информативный характер, которые можно классифицировать как нарушения. При этом значительно больше фейковых сообщений и провокаций, объяснили представители НОМ.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации стартовало 25 июня и продлится до 1 июля. Даты ранее утвердил президент государства Владимир Путин. Участниками дистанционного голосования за первые дни избирательного мероприятия стало 70% жителей Москвы и Нижегородской области, передает телеканал "360".