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Явка на голосовании по поправкам в Конституции за два дня составила 19,49%

Явка на голосовании по поправкам в Конституции за два дня составила 19,49%

 Шойгу принял участие в голосовании по Конституции в Московской области

Шойгу принял участие в голосовании по Конституции в Московской области
Рабинович: «Тайный меморандум» Украины и МВФ объясняет появление «некачественных» детей

Рабинович: «Тайный меморандум» Украины и МВФ объясняет появление «некачественных» детей

 Саакашвили сообщил о захвате Украины группами чиновников

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Путин провел дистанционные переговоры с Макроном
11:42   27 Июня 2020
Общество

Более 95% сообщений о нарушениях на голосовании — фейки

Более 95% сообщений о нарушениях на голосовании — фейки

Сотрудники Независимого общественного мониторинга за последние сутки обработали более тысячи обращений о нарушениях во время голосования по поправкам к Конституции РФ. Только 20 из них имели информативный характер, сообщили представители платформы.

Горячая линия Независимого общественного мониторинга (НОМ) работает круглосуточно. За последние сутки сотрудники организации приняли более тысячи обращений. На текущий момент только 20 из них имели информативный характер, которые можно классифицировать как нарушения. При этом значительно больше фейковых сообщений и провокаций, объяснили представители НОМ.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации стартовало 25 июня и продлится до 1 июля. Даты ранее утвердил президент государства Владимир Путин. Участниками дистанционного голосования за первые дни избирательного мероприятия стало 70% жителей Москвы и Нижегородской области, передает телеканал "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #поправки #конституция #фейки #Голосование2020

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