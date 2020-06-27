Рабинович: «Тайный меморандум» Украины и МВФ объясняет появление «некачественных» детей

Помимо официального меморандума, который заключили между собой власти Украины и Международный валютный фонд (МВФ), было заключено еще и тайное соглашение, предполагающее сокращение численности украинского население.

Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович, отвечая на слова депутата фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой о том, что в некоторых украинских семьях появляются дети «низкого качества».

Как отметил Рабинович, Третьякова, своим выступлением продемонстрировала, как на самом деле партия власти относится к простым украинцам, подтвердив при этом подозрения, что с руководство страны не раскрывает всех подробностей соглашения, заключенного с МВФ ради очередного кредита.

«Это касается секретного меморандума с МВФ о снижении количества населения в стране. Где это тайное соглашение, которое они боятся нам показать? Это открыто подписанное соглашение о снижении населения Украины, потому что им нужна страна максимум с 10 миллионами населения, они давно это говорят», — подчеркнул депутат.

При этом парламентарий заявил, что, если после всего сказанного Галина Третьякова сохранит членство в партии «Слуга народа», это будет означать, что украинские власти приняли к исполнению «секретный меморандум с МВФ».

Напомним, ранее депутат Третьякова выступила на вебинаре в Киевской школе экономики, заявив, что некоторые украинские семьи, производящие на свет детей «очень низкого качества» рассчитывают на то, что государство будет оказывать им материальную поддержку. Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова впоследствии прокомментировала это заявление Третьяковой, раскритиковав депутата за дискриминационное высказывание.