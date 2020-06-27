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11:13   27 Июня 2020
Экономика

Пенсионерам готовят крупную выплату

Пенсионерам готовят крупную выплату

Федеральный бюджет увеличил объем помощи для Пенсионного фонда России. Так, в 2021 году в ПФР будет направленно почти на триллион рублей больше, чем в текущем, согласно проекту основных характеристик бюджета ПФР в 2021-2023 годах.

Увеличение объема помощи запланировано на 2021 год. На выплаты пенсионерам ПФР планирует потратить 9,67 трлн рублей, из которых 4,14 трлн будут выделены из федерального бюджета. Также дополнительный транш составит 992 млрд рублей, вместо запланированных 768 млрд рублей, что говорит о подготовке крупных выплатах для граждан.

Поступления в Пенсионный фонд сократились из-за экономического кризиса, в результате чего поступления в фонд значительно сократились. Федеральный бюджет компенсирует дефицит и обеспечит стабильные выплаты. В 2022-м и 2023 году федеральный бюджет направит в ПФР по 4,3 трлн рублей, пишет РБК со ссылкой на проект бюджета.

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Автор: Кристина Мокроусова
#бюджет #выплаты #пфр

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