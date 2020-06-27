Минфин РФ получит средства для выплат семьям с детьми до 16 лет

Средства для осуществления выплат в размере десять тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет получит Минфин. Об этом распорядилось Правительство РФ.

По словам главы кабмина Михаила Мишустина, для этого планируется потратить 270 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение было подписано накануне.

Заявление для получения пособия можно подать до 1 октября. Если родители уже получали финансовую помощь в июне, деньги будут начислены автоматически.