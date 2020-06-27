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11:09   27 Июня 2020
Экономика

Пандемия коронавируса изменила сберегательную тактику россиян

Пандемия коронавируса изменила сберегательную тактику россиян

Вкладчики отдают предпочтение накопительным счетам вместо длинных рублевых вкладов. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Отчетности банков на 1 июня показали, что вкладчики избавляются от рублевых депозитов сроком более года. Наибольшее снижение продемонстрировал Сбербанк, у которого этот показатель составил 123 млрд руб. По данным ЦБ, в целом по сектору в мае длинные рублевые вклады потеряли около 150 млрд руб.

Счета "до востребования" в то же время выросли почти на 50 млрд руб., пишет "Коммерсантъ". Руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин сообщил, что на рынке сейчас наблюдается тенденция перетока средств клиентов. По его мнению, перевод с вкладов на накопительные счета позволяет свободно управлять деньгами.

При этом в ВТБ отметили, что россияне пока не готовы открывать вклады на длительное время и держат деньги "под рукой", так как ситуация с пандемией пока не ясна.

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Автор: Кристина Мокроусова
#банк #счета #вклады #депозиты

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