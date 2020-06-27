Пандемия коронавируса изменила сберегательную тактику россиян

Вкладчики отдают предпочтение накопительным счетам вместо длинных рублевых вкладов. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Отчетности банков на 1 июня показали, что вкладчики избавляются от рублевых депозитов сроком более года. Наибольшее снижение продемонстрировал Сбербанк, у которого этот показатель составил 123 млрд руб. По данным ЦБ, в целом по сектору в мае длинные рублевые вклады потеряли около 150 млрд руб.

Счета "до востребования" в то же время выросли почти на 50 млрд руб., пишет "Коммерсантъ". Руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин сообщил, что на рынке сейчас наблюдается тенденция перетока средств клиентов. По его мнению, перевод с вкладов на накопительные счета позволяет свободно управлять деньгами.

При этом в ВТБ отметили, что россияне пока не готовы открывать вклады на длительное время и держат деньги "под рукой", так как ситуация с пандемией пока не ясна.