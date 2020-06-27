Глава Лиги безопасного интернета призвала ужесточить ответственность соцсетей за фейки

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала усилить ответственность соцсетей и мессенджеров за бездействие в отношении распространения фейков. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» она напомнила, что подобные законы уже действуют в некоторых странах Европы.

«Надо применять меры экономического стимулирования, которые уже работают в Германии и во Франции. У соцсетей должны появиться дополнительные обязанности по мониторингу такого рода недостоверной информации, выдаваемой под видом достоверной, либо запрещенной информации, ограниченной к распространению на территории РФ. Они должны реагировать на жалобы пользователей оперативно, а в случае, если они этого делать не будут, тогда они будут получать штрафы», — объяснила Мизулина.

Лига безопасного интернета направила такие инициативы еще в 2018 году. Сейчас над соответствующим законопроектом работают сенаторы.

Ранее Мизулина сообщила о резком росте числа фейков о голосовании по поправкам к Конституции РФ, их число превысило 4,1 тысяч. Она пояснила, что активность связана со стартом голосования. Волонтеры Лиги работают почти в круглосуточном режим, и ведут мониторинг с 5 июня.