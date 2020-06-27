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11:55   27 Июня 2020
Россия

Глава Лиги безопасного интернета призвала ужесточить ответственность соцсетей за фейки

Глава Лиги безопасного интернета призвала ужесточить ответственность соцсетей за фейки

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала усилить ответственность соцсетей и мессенджеров за бездействие в отношении распространения фейков. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» она напомнила, что подобные законы уже действуют в некоторых странах Европы.

«Надо применять меры экономического стимулирования, которые уже работают в Германии и во Франции. У соцсетей должны появиться дополнительные обязанности по мониторингу такого рода недостоверной информации, выдаваемой под видом достоверной, либо запрещенной информации, ограниченной к распространению на территории РФ. Они должны реагировать на жалобы пользователей оперативно, а в случае, если они этого делать не будут, тогда они будут получать штрафы», — объяснила Мизулина.

Лига безопасного интернета направила такие инициативы еще в 2018 году. Сейчас над соответствующим законопроектом работают сенаторы.

Ранее Мизулина сообщила о резком росте числа фейков о голосовании по поправкам к Конституции РФ, их число превысило 4,1 тысяч. Она пояснила, что активность связана со стартом голосования. Волонтеры Лиги работают почти в круглосуточном режим, и ведут мониторинг с 5 июня.

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Автор: Арсений Аскольский
#соцсети #фейки

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