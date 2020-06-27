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 Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

Путин провел дистанционные переговоры с Макроном
Явка на голосовании по поправкам в Конституции за два дня составила 19,49%

Явка на голосовании по поправкам в Конституции за два дня составила 19,49%

 Шойгу принял участие в голосовании по Конституции в Московской области

Шойгу принял участие в голосовании по Конституции в Московской области
Рабинович: «Тайный меморандум» Украины и МВФ объясняет появление «некачественных» детей

Рабинович: «Тайный меморандум» Украины и МВФ объясняет появление «некачественных» детей

 Саакашвили сообщил о захвате Украины группами чиновников

Саакашвили сообщил о захвате Украины группами чиновников
В Китае назвали финансовые риски для активов в долларах США

В Китае назвали финансовые риски для активов в долларах США

 Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

Путин провел дистанционные переговоры с Макроном
10:58   27 Июня 2020
Общество

Оперштаб сообщил о 6852 новых случаях коронавируса в России за сутки

Оперштаб сообщил о 6852 новых случаях коронавируса в России за сутки

Медики выявили 6852 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах Российской Федерации за истекшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с коронавирусом.

Треть пациентов не испытывала негативных симптомов. За прошлые сутки скончались 188 человек с диагнозом COVID-19, при этом выздоровели уже 9200 россиян. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Российские волонтеры помогли трем миллионам граждан, нуждающихся в помощи во время пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции #Мы вместе. Было собрано 1,8 млрд рублей.

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Автор: Ирина Большунова
#коронавирус

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