Оперштаб сообщил о 6852 новых случаях коронавируса в России за сутки

Медики выявили 6852 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах Российской Федерации за истекшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с коронавирусом.

Треть пациентов не испытывала негативных симптомов. За прошлые сутки скончались 188 человек с диагнозом COVID-19, при этом выздоровели уже 9200 россиян. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Российские волонтеры помогли трем миллионам граждан, нуждающихся в помощи во время пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции #Мы вместе. Было собрано 1,8 млрд рублей.