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10:48   27 Июня 2020
Общество

Около 470 тысяч жителей Свердловской области проголосовали по поправкам к Конституции РФ

Около 470 тысяч жителей Свердловской области проголосовали по поправкам к Конституции РФ

Явка на голосование в Свердловской области составила 14%. На избирательные участки пришли около 470 тыс. человек. В Екатеринбурге явка составила 9%.

Второй день голосования оказался более результативным, в отличие от первого. Всего на избирательные участки Свердловской области пришли 6,34% голосующих 25 июня. Около 7,5% собрались на следующий день. Конкретно в Екатеринбурге на голосование пришли 4,04% 25 июня, затем около 5%, сообщил источник URA.RU.

Регионы должны обеспечить явку 62%, такую задачу поставил федеральный центр. Если на выборах продолжится существующая динамика, явка составит 49%. Голосование по поправкам к Конституции РФ идет с 25 июня по 1 июля для минимизирования контактов. Отдать голос можно как на дому, так и на избирательном участке по месту жительства. Явка на голосование в электронном виде превысила 70%, передает телеканал "360".

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Автор: Кристина Мокроусова
#поправки #конституция #Голосование2020

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