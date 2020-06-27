Правительство РФ одобрило поправки к ФЗ "Об охране окружающей среды"

Кабинет министров России одобрил поправки к Федеральному закону "Об охране окружающей среды", которые будут направлены на эффективную борьбу с разливами нефтепродуктов.

Об этом сообщается на официальном портале российского правительства. Законопроект обеспечит системный подход в работе по предупреждению, а также ликвидации разливов нефти на суше и морских акваториях в России. Подготовка поправок к закону началась еще два года назад, однако авария на ТЭЦ №3 под Норильском ускорила работу над ним. Теперь документ направят на одобрение в Государственную думу Российской Федерации.