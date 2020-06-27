Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Около 470 тысяч жителей Свердловской области проголосовали по поправкам к Конституции РФ

Около 470 тысяч жителей Свердловской области проголосовали по поправкам к Конституции РФ

 Правительство РФ одобрило поправки к ФЗ "Об охране окружающей среды"

Правительство РФ одобрило поправки к ФЗ "Об охране окружающей среды"
Надуманная статья NYT поставила под угрозу жизни российских дипломатов

Надуманная статья NYT поставила под угрозу жизни российских дипломатов

 Челябинск ответственно подошел к проведению голосования по Конституции РФ

Челябинск ответственно подошел к проведению голосования по Конституции РФ
Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

 Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык

Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык
Около 470 тысяч жителей Свердловской области проголосовали по поправкам к Конституции РФ

Около 470 тысяч жителей Свердловской области проголосовали по поправкам к Конституции РФ

 Правительство РФ одобрило поправки к ФЗ "Об охране окружающей среды"

Правительство РФ одобрило поправки к ФЗ "Об охране окружающей среды"
Надуманная статья NYT поставила под угрозу жизни российских дипломатов

Надуманная статья NYT поставила под угрозу жизни российских дипломатов

 Челябинск ответственно подошел к проведению голосования по Конституции РФ

Челябинск ответственно подошел к проведению голосования по Конституции РФ
Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

 Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык

Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык
10:40   27 Июня 2020
Общество

Правительство РФ одобрило поправки к ФЗ "Об охране окружающей среды"

Правительство РФ одобрило поправки к ФЗ "Об охране окружающей среды"

Кабинет министров России одобрил поправки к Федеральному закону "Об охране окружающей среды", которые будут направлены на эффективную борьбу с разливами нефтепродуктов.

Об этом сообщается на официальном портале российского правительства. Законопроект обеспечит системный подход в работе по предупреждению, а также ликвидации разливов нефти на суше и морских акваториях в России. Подготовка поправок к закону началась еще два года назад, однако авария на ТЭЦ №3 под Норильском ускорила работу над ним. Теперь документ направят на одобрение в Государственную думу Российской Федерации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#поправки #федеральный закон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...