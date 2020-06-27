Надуманная статья NYT поставила под угрозу жизни российских дипломатов

Министерство иностранных дел России назвало вбросом сообщения в СМИ Соединенных Штатов о якобы причастности российской разведки к заказным убийствам американцев в Афганистане.

The New York Times со ссылкой на "источники" сообщило, что российская сторона якобы причастна к расправе над американскими военными в Афганистане. Никаких фактов и аргументов к своей версии СМИ США не приложили, что уже говорит о голословности заявлений.

Российское внешнеполитическое ведомство сразу же отреагировало на вброс. Посольство РФ в Вашингтоне назвало статью NYT необоснованной, построенной на анонимных источниках. Фейк, придуманный американским СМИ, привел к угрозам в адрес российских дипломатов.

МИД РФ назвал фейком сообщения The New York Times: