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10:36   27 Июня 2020
Политика

Надуманная статья NYT поставила под угрозу жизни российских дипломатов

Надуманная статья NYT поставила под угрозу жизни российских дипломатов

Министерство иностранных дел России назвало вбросом сообщения в СМИ Соединенных Штатов о якобы причастности российской разведки к заказным убийствам американцев в Афганистане.

The New York Times со ссылкой на "источники" сообщило, что российская сторона якобы причастна к расправе над американскими военными в Афганистане. Никаких фактов и аргументов к своей версии СМИ США не приложили, что уже говорит о голословности заявлений.

Российское внешнеполитическое ведомство сразу же отреагировало на вброс. Посольство РФ в Вашингтоне назвало статью NYT необоснованной, построенной на анонимных источниках. Фейк, придуманный американским СМИ, привел к угрозам в адрес российских дипломатов.

МИД РФ назвал фейком сообщения The New York Times:

"Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #афганистан #мид рф

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