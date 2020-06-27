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10:33   27 Июня 2020
Политика

Челябинск ответственно подошел к проведению голосования по Конституции РФ

Челябинск ответственно подошел к проведению голосования по Конституции РФ

Голосование по поправкам к Конституции РФ на избирательных участках в Челябинске организовано очень хорошо с точки зрения безопасности на фоне COVID-19. Об этом сообщила глава службы по связям с общественностью фонда Олега Митяева Елена Гришина.

По словам общественницы, она посетила избирательные участки и была приятно удивлена, что все организовано очень хорошо с точки зрения безопасности. В помещениях нет очередей, а все избиратели заходят и выходят через разные двери, что исключает массовое скопление народа.

Елена Гришина обратила внимание на то, что соблюдены все санитарные меры предосторожности. Людям выдают средства индивидуальной защиты, а также одноразовые ручки.

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Автор: Яна Либерман
#челябинск #конституция2020 #Голосование2020

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