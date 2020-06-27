Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Около 470 тысяч жителей Свердловской области проголосовали по поправкам к Конституции РФ

Около 470 тысяч жителей Свердловской области проголосовали по поправкам к Конституции РФ

 Правительство РФ одобрило поправки к ФЗ "Об охране окружающей среды"

Правительство РФ одобрило поправки к ФЗ "Об охране окружающей среды"
Надуманная статья NYT поставила под угрозу жизни российских дипломатов

Надуманная статья NYT поставила под угрозу жизни российских дипломатов

 Челябинск ответственно подошел к проведению голосования по Конституции РФ

Челябинск ответственно подошел к проведению голосования по Конституции РФ
Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

 Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык

Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык
Около 470 тысяч жителей Свердловской области проголосовали по поправкам к Конституции РФ

Около 470 тысяч жителей Свердловской области проголосовали по поправкам к Конституции РФ

 Правительство РФ одобрило поправки к ФЗ "Об охране окружающей среды"

Правительство РФ одобрило поправки к ФЗ "Об охране окружающей среды"
Надуманная статья NYT поставила под угрозу жизни российских дипломатов

Надуманная статья NYT поставила под угрозу жизни российских дипломатов

 Челябинск ответственно подошел к проведению голосования по Конституции РФ

Челябинск ответственно подошел к проведению голосования по Конституции РФ
Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

 Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык

Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык
10:24   27 Июня 2020
Общество

Элла Памфилова проголосовала по поправкам к Конституции

Элла Памфилова проголосовала по поправкам к Конституции

Аналитики ЦИК учли опыт других стран и применили все тактики для защиты россиян в период голосования по поправкам к Конституции. Об этом глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала на одном из избирательных участков Подмосковья.

Глава ЦИК Элла Памфилова прибыла на один из избирательных участков Московской области в субботу, 27 июня. Проголосовав по поправкам, она прокомментировала методику организации мероприятия. Первостепенной задачей для специалистов было обеспечение безопасности россиян в период пандемии коронавирусной инфекции. Были применены передовые тактики, многие из них ранее применялись на выборах в других странах.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области имеют возможность высказать свое мнение в дистанционном режиме, для этого в регионах запущена программа онлайн-голосования.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #цик #памфилова #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...