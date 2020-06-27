Элла Памфилова проголосовала по поправкам к Конституции

Аналитики ЦИК учли опыт других стран и применили все тактики для защиты россиян в период голосования по поправкам к Конституции. Об этом глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала на одном из избирательных участков Подмосковья.

Глава ЦИК Элла Памфилова прибыла на один из избирательных участков Московской области в субботу, 27 июня. Проголосовав по поправкам, она прокомментировала методику организации мероприятия. Первостепенной задачей для специалистов было обеспечение безопасности россиян в период пандемии коронавирусной инфекции. Были применены передовые тактики, многие из них ранее применялись на выборах в других странах.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области имеют возможность высказать свое мнение в дистанционном режиме, для этого в регионах запущена программа онлайн-голосования.