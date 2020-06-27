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Около 470 тысяч жителей Свердловской области проголосовали по поправкам к Конституции РФ

 Правительство РФ одобрило поправки к ФЗ "Об охране окружающей среды"

Правительство РФ одобрило поправки к ФЗ "Об охране окружающей среды"
Надуманная статья NYT поставила под угрозу жизни российских дипломатов

Надуманная статья NYT поставила под угрозу жизни российских дипломатов

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10:11   27 Июня 2020
Общество

Электронным способом по поправкам проголосовали более 70% зарегистрировавшихся россиян

Электронным способом по поправкам проголосовали более 70% зарегистрировавшихся россиян

Участниками электронного голосования по поправкам к Основному закону России стали свыше 822 тысяч человек. Об этом сообщили в штабе Центральной избирательной комиссии.

Таким образом, к 27 июня явка на онлайн-голосовании составила более 70%. Дистанционным способом проявляют свой гражданский долг жители Москвы и Нижегородской области, 1 190 726 из которых зарегистрировались в системе.

С 25 июня в России проходит избирательный процесс, ключевым вопросом которого является внесение изменений в Конституцию страны. Голосование завершится 1 июля.

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Автор: Василий Пименов
#поправки #конституция #электронное голосование #Голосование2020

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