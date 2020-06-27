Электронным способом по поправкам проголосовали более 70% зарегистрировавшихся россиян

Участниками электронного голосования по поправкам к Основному закону России стали свыше 822 тысяч человек. Об этом сообщили в штабе Центральной избирательной комиссии.

Таким образом, к 27 июня явка на онлайн-голосовании составила более 70%. Дистанционным способом проявляют свой гражданский долг жители Москвы и Нижегородской области, 1 190 726 из которых зарегистрировались в системе.

С 25 июня в России проходит избирательный процесс, ключевым вопросом которого является внесение изменений в Конституцию страны. Голосование завершится 1 июля.