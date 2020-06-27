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10:04   27 Июня 2020
Политика

Представитель ЛНР рассказал о судьбе украинского плана по выборам в Донбассе

Представитель ЛНР рассказал о судьбе украинского плана по выборам в Донбассе

План по организации выборов в Донбассе, который предложила Украина, не рассматривался в рамках контактной группы по урегулированию ситуации в регионе. Об этом рассказал представитель Луганской Народной Республики Родион Мирошник.

Мирошник подтвердил, что названный календарный план со стороны Киева был, но его участники минской группы даже не стали обсуждать, отправив его "в урну". Несмотря на это, украинская сторона пытается донести до остального мира позицию, что якобы достигла каких-то успехов в рамках контактной группы, пишет ТАСС.

По словам представителя ЛНР, в республике, как и в других странах, о так называемых "успехах" украинской стороны узнали непосредственно из публикаций, распространяемых пресс-службой офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Мирошник отметил, что выборы в ЛНР и ДНР состоятся только тогда, когда республики получат особый статус и появится соответствующее законодательство. Дипломат обратил на трудности по первому вопросу и отсутствию каких-либо действий по второму.

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Автор: Борис Нестеров
#донбасс #украина #выборы #лнр #мирошник

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