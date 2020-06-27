Правительство РФ одобрило выплаты для работающих с коронавирусом врачей

Кабмин РФ одобрил выделение средств на выплаты российским медикам, которые работают в больницах для лечения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Полученные из бюджета деньги Минздрав РФ распределит между регионами. Стимулирующие премии для врачей призваны поддержать сотрудников медучреждений, в которых проходят лечение пациенты с пневмонией нового типа. Глава государства Владимир Путин не раз отмечал ведущую роль российских врачей, которые на передовой борются с COVID-19.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире 11 марта. Ученые по всему миру разрабатывают лекарство и вакцину от COVID-19. Следить за ситуацией с коронавирусной инфекцией в России можно на специальном портале стопкоронавирус.рф.