В Китае назвали финансовые риски для активов в долларах США

Пекин крайне недоволен тем, что президент США Дональд Трамп был готов подписать законопроект о введении жестких санкций против высокопоставленных членов китайской Коммунистической партии (КПК), якобы ответственных за создание концлагерей для мусульманского меньшинства в Китае.

Об этом пишет англоязычное интернет-издание Zero Hedge, отмечая, что, несмотря на то, что Белый дом не стал в итоге применять предложенные карательные меры, в Пекине решительно раскритиковали данное предложение, опасаясь, что в следующий раз Штаты не ограничатся «предупредительным выстрелом».

На днях, пока Трамп угрожал наказать правительство Китая и отдельных высокопоставленных чиновников за незаконное присвоение интеллектуальной собственности, корпоративный шпионаж и другие противоправные действия, один из представителей китайских финансовых элит высказал мнение, что против Поднебесной «неизбежно» рано или поздно будут введены жесткие санкции, подобные тем, что уже действуют в отношении России.

При этом автор отмечает, что, несмотря на непопулярность в нынешние тревожные для мировой экономики времена таких откровенно карательных мер Вашингтона среди союзников США, они, безусловно, поспособствуют скорейшему экономическому размежеванию, на которое надеются американские ястребы.

«Возможно, именно поэтому заместитель председателя Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Фан Синхай предупредил в понедельник, что зависимость Китая от международной финансовой системы, в основе которой находится американский доллар, делает его уязвимым», — говорится в статье.

Возможные американские санкции сильно угрожают экономике Китая, которая полагается на долларовую платежную систему подчеркнул Фан Синхай.

«Подобное уже произошло со многими российскими компаниями и финансовыми организациями. Мы должны заранее подготовиться, причем не только психологически. Необходимы конкретные меры», — цитирует автор заявление Синхая.

При этом в статье отмечается, что эти слова китайского экономиста прозвучали именно тогда, когда в Штатах размышляют, насколько далеко они могут позволить себе зайти в использовании доллара, как резервной мировой валюты, чтобы доказать наказать китайские финансовые организации, компании и отдельных должностных лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к конфликтам Синьцзяне и Гонконге. Однако именно сейчас реальная стоимость доллара США отличается неопределенностью, так как Федеральная резервная система Штатов печатает большое количество новых денег, что создает для номинированных в долларах китайских активов дополнительные риски.