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Надуманная статья NYT поставила под угрозу жизни российских дипломатов

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9:40   27 Июня 2020
Политика

Макрон в беседе с Путиным призвал возобновить реализацию дорожной карты по Украине

Макрон в беседе с Путиным призвал возобновить реализацию дорожной карты по Украине

Главы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон 26 июня провели видеоконференцию. В ходе нее французский лидер обратил внимание на важность выполнения договоренностей декабрьского заседания "нормандской четверки".

По словам Макрона, в самое ближайшее время должны быть возобновлены те процессы, которые касаются выполнения дорожной карты по Украине, подписанной в Париже, пишет РИА Новости.

Кроме того, президент Франции заявил, что обеспокоен тем, какая гуманитарная обстановка в настоящий момент сформировалась в Сирии. В качестве осложняющего фактора Макрон назвал пандемию коронавируса. В связи с этим следует использовать механизмы ООН, чтобы запросы мирных жителей были выполнены.

Лидеры двух стран также достигли договоренностей по возобновлению сотрудничества в различных областях.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #путин #франция #украина #нормандская четверка #макрон #дорожная карта

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