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Надуманная статья NYT поставила под угрозу жизни российских дипломатов

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9:38   27 Июня 2020
Армия

Индия рассматривает российский танк "Армата" в качестве замены Т-72

Индия рассматривает российский танк "Армата" в качестве замены Т-72

Индия планирует закупить партию новейших российских танков Т-14 на базе "Армата", пишут СМИ.

Россия в настоящий момент готовится к экспортным поставкам боевой машины, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Звезда". В частности, специалисты обсуждают вопрос, связанный со списком оборудования, которое будет установлено на варианте Т-14, предназначенном для продажи зарубежным покупателям.

Планы индийского руководства по приобретению 1770 единиц перспективной боевой техники, которые должны прийти на смену устаревающим танкам Т-72, были озвучены СМИ Индии еще осенью 2018 года. По предварительной информации, сумма контракта может превысить четыре с половиной миллиарда долларов.

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Автор: Яна Либерман
#россия #армата #индия #т-14 #т-72

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