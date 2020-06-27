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9:36   27 Июня 2020
Общество

Новые останки жертв авиакатастрофы 1952 года нашли на Аляске

Новые останки жертв авиакатастрофы 1952 года нашли на Аляске

Американские военные обнаружили новые фрагменты погибших в авиакатастрофе, произошедшей недалеко от Анкориджа 22 ноября 1952 года. Об этом сообщили СМИ.

Тогда потерпел крушение военный самолет C-124 Globemaster, врезавшийся в гору Гэннетт. Трагедия унесла жизни 41 пассажира и 11 членов экипажа. Останки погибших своевременно не удалось извлечь. В 2012 году начались поисковые работы. На леднике Колони были найдены не только фрагменты тел скончавшихся, но и их вещи. Среди них фигурка Будды и марки.

Сейчас идентифицированы останки почти всех, кто находился на борту военного самолета. Исключение составляют девять человек. Вероятно, что на поиски их останков уйдет несколько лет. Такое предположение сделали в отделе планирования и обеспечения готовности в управлении похоронных действий военно-воздушных сил на авиационной базе ВВС в Довере. До этого на Аляске обнаружили пирамиды, сообщал телеканал "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#авиакатастрофа #погибшие #аляска

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