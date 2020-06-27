Меркель указала на необходимость сотрудничества с Кремлем

Германия будет продолжать налаживать сотрудничество с российской стороной, в частности по сирийскому и ливийскому вопросам. Об этом заявила немецкий лидер Ангела Меркель.

В интервью немецким СМИ канцлер уточнила, что сейчас необходимо выстраивать диалог с Кремлем. Такая инициатива обусловлена большим стратегическим влиянием России в Ливии и Сирии. Меркель лично будет стараться наладить отношения с РФ, пишет ТАСС.

Немецкое правительство ранее заявляло, что Германия готовит ответный пакет ограничений в отношении США, в случае введения Вашингтоном санкций против строительства "Северного потока — 2".