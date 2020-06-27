Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
По поправкам к Конституции в Приморском крае проголосовали 20% избирателей

По поправкам к Конституции в Приморском крае проголосовали 20% избирателей

 Трампу пришлось отменить игру в гольф-клубе в Нью-Джерси из-за пандемии

Трампу пришлось отменить игру в гольф-клубе в Нью-Джерси из-за пандемии
Меркель указала на необходимость сотрудничества с Кремлем

Меркель указала на необходимость сотрудничества с Кремлем

 Украинский депутат заявил, что у Киева есть тайные договоренности с МВФ

Украинский депутат заявил, что у Киева есть тайные договоренности с МВФ
Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

 Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык

Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык
По поправкам к Конституции в Приморском крае проголосовали 20% избирателей

По поправкам к Конституции в Приморском крае проголосовали 20% избирателей

 Трампу пришлось отменить игру в гольф-клубе в Нью-Джерси из-за пандемии

Трампу пришлось отменить игру в гольф-клубе в Нью-Джерси из-за пандемии
Меркель указала на необходимость сотрудничества с Кремлем

Меркель указала на необходимость сотрудничества с Кремлем

 Украинский депутат заявил, что у Киева есть тайные договоренности с МВФ

Украинский депутат заявил, что у Киева есть тайные договоренности с МВФ
Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

 Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык

Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык
9:12   27 Июня 2020
Политика

Меркель указала на необходимость сотрудничества с Кремлем

Меркель указала на необходимость сотрудничества с Кремлем

Германия будет продолжать налаживать сотрудничество с российской стороной, в частности по сирийскому и ливийскому вопросам. Об этом заявила немецкий лидер Ангела Меркель.

В интервью немецким СМИ канцлер уточнила, что сейчас необходимо выстраивать диалог с Кремлем. Такая инициатива обусловлена большим стратегическим влиянием России в Ливии и Сирии. Меркель лично будет стараться наладить отношения с РФ, пишет ТАСС.

Немецкое правительство ранее заявляло, что Германия готовит ответный пакет ограничений в отношении США, в случае введения Вашингтоном санкций против строительства "Северного потока — 2".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#меркель #сирия #германия #ливия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...