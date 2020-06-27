По поправкам к Конституции в Приморском крае проголосовали 20% избирателей

Явка участников голосования по поправкам к Конституции РФ с момента открытия избирательных участков в Приморском крае составила почти 20%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Чукотском автономном округе проголосовали более 11 тыс. человек или 37,25% избирателей. Самую высокую явку — 51% — зарегистрировали в городском округе Эгвекинот, сообщает ТАСС.

Активно проголосовали и жители Забайкальского края. За два дня свой голос оставили 68 461 человек, что составляет 8,6% от общего числа участников. В воскресенье в регионе запланировано завершить сбор бюллетеней в труднодоступных районах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее рассказал о высоком интересе среди россиян к голосованию по поправкам к Основному закону. Голосование проводится с 25 июня по 1 июля включительно.