Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
По поправкам к Конституции в Приморском крае проголосовали 20% избирателей

По поправкам к Конституции в Приморском крае проголосовали 20% избирателей

 Трампу пришлось отменить игру в гольф-клубе в Нью-Джерси из-за пандемии

Трампу пришлось отменить игру в гольф-клубе в Нью-Джерси из-за пандемии
Меркель указала на необходимость сотрудничества с Кремлем

Меркель указала на необходимость сотрудничества с Кремлем

 Украинский депутат заявил, что у Киева есть тайные договоренности с МВФ

Украинский депутат заявил, что у Киева есть тайные договоренности с МВФ
Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

 Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык

Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык
По поправкам к Конституции в Приморском крае проголосовали 20% избирателей

По поправкам к Конституции в Приморском крае проголосовали 20% избирателей

 Трампу пришлось отменить игру в гольф-клубе в Нью-Джерси из-за пандемии

Трампу пришлось отменить игру в гольф-клубе в Нью-Джерси из-за пандемии
Меркель указала на необходимость сотрудничества с Кремлем

Меркель указала на необходимость сотрудничества с Кремлем

 Украинский депутат заявил, что у Киева есть тайные договоренности с МВФ

Украинский депутат заявил, что у Киева есть тайные договоренности с МВФ
Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

 Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык

Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык
8:43   27 Июня 2020
Общество

По поправкам к Конституции в Приморском крае проголосовали 20% избирателей

По поправкам к Конституции в Приморском крае проголосовали 20% избирателей

Явка участников голосования по поправкам к Конституции РФ с момента открытия избирательных участков в Приморском крае составила почти 20%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Чукотском автономном округе проголосовали более 11 тыс. человек или 37,25% избирателей. Самую высокую явку — 51% — зарегистрировали в городском округе Эгвекинот, сообщает ТАСС.

Активно проголосовали и жители Забайкальского края. За два дня свой голос оставили 68 461 человек, что составляет 8,6% от общего числа участников. В воскресенье в регионе запланировано завершить сбор бюллетеней в труднодоступных районах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее рассказал о высоком интересе среди россиян к голосованию по поправкам к Основному закону. Голосование проводится с 25 июня по 1 июля включительно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#приморский край #конституция #избиратели #чукотка #явка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...