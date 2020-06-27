Украинский депутат заявил, что у Киева есть тайные договоренности с МВФ

Киев заключил с Международным валютным фондом (МВФ) тайный меморандум, в котором речь идет о необходимости сократить населения страны до 10 млн. Такое заявление сделал депутат рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

Парламентарий напомнил недавнее высказывание своей коллеги Галины Третьяковой, которая занимала пост главы комитета Рады по соцполитике. Она заявила, что у безработных украинцев рождаются дети "низкого качества".

"Эта женщина озвучила две важных вещи. Первая — это то, как думают "слуги", но боятся сказать… И это касается секретного меморандума с МВФ", — отметил Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Депутат уверен, что если в ближайшее время Третьякову не лишат мандата, можно будет сделать вывод, что секретный меморандум МВФ принят на полное вооружение.

Недавно Рабинович назвал МВФ "откровенными врагами". Такое заявление он сделал после обнародования условий новой программы фонда по кредитованию Украины. Схожим мнением поделился и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.