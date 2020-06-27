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7:32   27 Июня 2020
Общество

Трампу пришлось отменить игру в гольф-клубе в Нью-Джерси из-за пандемии

Трампу пришлось отменить игру в гольф-клубе в Нью-Джерси из-за пандемии

Президент США Дональд Трамп отказался от поездки в свой гольф-клуб в Нью-Джерси за несколько часов до полета. Причиной стало ухудшение эпидемиологической обстановки в стране.

Пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир позже сообщил, что отмена поездки не связана с новыми рекомендациями губернатора Нью-Джерси. Накануне глава региона заявил о необходимости соблюдать 14-дневный карантин тем, кто приезжает из эпидемиологически неблагополучных мест.

В некоторых штатах США вновь зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. В минувшую пятницу во Флориде врачи выявили почти девять тысяч новых случаев заражения COVID-19, что на три тысячи превысило рекорд по заражениям за одни сутки, который установился несколько дней назад.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #эпидемия #трамп #белый дом #гольф #коронавирус

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