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6:40   27 Июня 2020
Политика

Новые столкновения боевиков в Алеппо унесли жизнь мирного жителя

Новые столкновения боевиков в Алеппо унесли жизнь мирного жителя

Зона, подконтрольная "Сирийской национальной армии", в провинции Алеппо снова стала местом столкновений боевиков. Кроме того, "Отряды народной самообороны" города Айн аль-Араб перехватывают крупные партии наркотиков.

Боевики группировок "Дивизия аль-Хамза" и "Ахрар аш-Шам" на востоке от города Аль-Баб устроили перестрелку, в результате которой погиб мирный житель, передает Федеральное агентство новостей. Мужчина не дождался живым медицинской помощи. Террористы запрещенной в РФ террористической организации ИГ взяли на себя ответственность за его убийство. По информации экстремистов, погибший был информатором разведки "Сирийской национальной армии".

Сотрудники службы внутренней безопасности "Отрядов народной самообороны" в Айн аль-Арабе уничтожили около 60 килограммов конопли, а также пакеты с героином и таблетками каптагона. Запрещенные вещества поставляет "Сирийская национальная армия", которая контролирует весь наркотрафик на границе с Турцией.

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Автор: Яна Либерман
#сирия #курды #алеппо

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