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6:02   27 Июня 2020
Общество

Герой Советского Союза Борис Кузнецов проголосовал по поправкам на дому

Герой Советского Союза Борис Кузнецов проголосовал по поправкам на дому

Члены избиркома пришли домой к участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Борису Кузнецову. Они заранее уточнили удобное для ветерана время и принесли ему все необходимое для конституционного голосования.

Кузнецов встретил гостей в парадной военной форме. Во время визита к ветерану члены избиркома соблюдали все необходимые меры предосторожности, используя средства индивидуальной защиты.

Он подтвердил свою личность с помощью паспорта, после чего ветерану передали бюллетень и ручку, упакованную в одноразовый пакет. Кузнецов голосовал дома, после чего вынес членам избиркома уже заполненный бюллетень и положил его в специально подготовленную урну.

Ветеран пояснил, что проголосовал за молодое поколение, так как именно в его руках будущее России. Он добавил, что верит в Россию, ее прекрасный народ и президента, передает "Камская новь".

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Автор: Руслан Неглинный
#голосование #конституция #Голосование2020

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