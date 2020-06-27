Герой Советского Союза Борис Кузнецов проголосовал по поправкам на дому

Члены избиркома пришли домой к участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Борису Кузнецову. Они заранее уточнили удобное для ветерана время и принесли ему все необходимое для конституционного голосования.

Кузнецов встретил гостей в парадной военной форме. Во время визита к ветерану члены избиркома соблюдали все необходимые меры предосторожности, используя средства индивидуальной защиты.

Он подтвердил свою личность с помощью паспорта, после чего ветерану передали бюллетень и ручку, упакованную в одноразовый пакет. Кузнецов голосовал дома, после чего вынес членам избиркома уже заполненный бюллетень и положил его в специально подготовленную урну.

Ветеран пояснил, что проголосовал за молодое поколение, так как именно в его руках будущее России. Он добавил, что верит в Россию, ее прекрасный народ и президента, передает "Камская новь".