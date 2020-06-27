Дипломатам РФ угрожают из-за вбросов в американских СМИ

Посольство РФ в Вашингтоне сообщило про угрозы в адрес дипломатов, спровоцированных лживыми публикациями в СМИ США о России и Афганистане, сообщает ТАСС.

Речь идет о событиях, которые произошли в 2019 году, когда в Афганистане погибли 20 американских военных. По мнению американской стороны, кого-то из них убили ради вознаграждения.

Европейские страны должны серьезно задуматься над новой реальностью, в которой Соединенные Штаты могут не стремиться исполнять роль мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. США, считает немецкий политик, хотят стать мировой державой.