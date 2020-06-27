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5:10   27 Июня 2020
Общество

Неподготовленный к поездке в Прикарпатье Зеленский одолжил сапоги у местного жителя

Неподготовленный к поездке в Прикарпатье Зеленский одолжил сапоги у местного жителя

Житель Прикарпатья одолжил украинскому президенту Владимиру Зеленскому собственные резиновые сапоги, так как политик оказался неподготовлен к природным последствиям недавних наводнений.

Накануне лидер Украины прибыл в населенный пункт Ланчин, расположенный на территории Ивано-Франковской области. В ходе рабочей поездки политик начал увязать в грязи, образовавшейся в результате выхода из берегов реки Прут. Вскоре охранник президента распорядился принести главе государства резиновую обувь, передает местный телеканал "Громадське".

Согласно данным СМИ, Зеленский прибыл в село с главой МВД Украины Арсеном Аваковым. На месте инцидента представители власти пробыли не больше 15 минут. За это время был выслушан доклад сельского старосты.

Жителей Западной Украины еще несколько дней назад предупредили о возможных наводнениях. Предполагается, что река Прут поднимется почти на семь метров. Граждан города Черновцы попросили быть готовым к эвакуации.

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Автор: Ирина Большунова
#наводнение #зеленский

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