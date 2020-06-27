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4:44   27 Июня 2020
Политика

Меркель заявила о необходимости странам Европы задуматься над миром без лидерства США

Меркель заявила о необходимости странам Европы задуматься над миром без лидерства США

Европейским странам необходимо сейчас задуматься над собственной ролью на мировой арене в случае утраты США лидирующей позиции. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Таким образом немецкий политик ответила на заявление американского президента Дональда Трампа о сокращении военного контингента на территории ФРГ в связи с недостаточностью затрат Берлина на оборону в рамках НАТО. Согласно сведениям различных СМИ, свое решение Вашингтон принял без предварительного обсуждения или уведомления иностранных коллег, передает ТАСС.

"Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задуматься над этим", — призвала Меркель.

Глава Белого дома ранее заявлял о намерении уменьшить число военных ВС США с 35 до 25 тыс. человек. Позднее американский госсекретарь Майк Помпео назвал решение Трампа частью механизма тактической переоценки базирования военных США по всему миру.

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Автор: Яна Либерман
#дональд трамп #меркель

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