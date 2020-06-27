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4:07   27 Июня 2020
Общество

Мосизбирком сообщил, что второй день голосования прошел без существенных нарушений

Мосизбирком сообщил, что второй день голосования прошел без существенных нарушений

Никаких существенных нарушений во второй день голосования по поправкам к конституции в Москве не зафиксировано. С серьезными нарушениями или проблемами сотрудники избирательной комиссии не столкнулись.

Группа разбора общественного штаба Москвы рассмотрела 11 ситуаций, все они были оперативно решены. Больше половины заявленных случаев оказались ложными, комиссия не нашла нарушений, передает РИА Новости. Один инцидент был связан с препятствием сотрудниками избирательного участка работе наблюдателя, однако проблему быстро устранили.

"Председатель ТИК признал ошибочность своих действий, нормальная работа наблюдения восстановлена", — отметили в пресс-службе штаба.

Кол-центр также получил четыре звонка с жалобами о принуждении к голосованию. С руководством организаций, где подтвердились правонарушения, провели разъяснительные беседы.

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Автор: Борис Нестеров
#поправки #конституция #Голосование2020

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