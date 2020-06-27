Кузнецова сообщила об отказе Минтруда ввести выплату на детей от 16 до 18 лет

Министерство труда России не поддержало введение единовременной выплаты по 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет. Об этом рассказала омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова.

Кузнецова сообщила, что получала просьбы распространить единовременную выплату на всех несовершеннолетних детей. Это обращение было переадресовано в Правительство РФ, а потом — в Минтруд. Однако инициативу не поддержали, передает ТАСС.

Выплаты по пять тысяч рублей уже получали семьи с детьми в возрасте до трех лет. Кроме того, единовременную выплату в 10 тысяч рублей родители получили на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.

Аналогичную единовременную выплату семьям выдадут и в июле. Такое распоряжение отдал российский лидер Владимир Путин. Накануне постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.