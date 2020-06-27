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3:26   27 Июня 2020
Политика

Кузнецова сообщила об отказе Минтруда ввести выплату на детей от 16 до 18 лет

Кузнецова сообщила об отказе Минтруда ввести выплату на детей от 16 до 18 лет

Министерство труда России не поддержало введение единовременной выплаты по 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет. Об этом рассказала омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова.

Кузнецова сообщила, что получала просьбы распространить единовременную выплату на всех несовершеннолетних детей. Это обращение было переадресовано в Правительство РФ, а потом — в Минтруд. Однако инициативу не поддержали, передает ТАСС.

Выплаты по пять тысяч рублей уже получали семьи с детьми в возрасте до трех лет. Кроме того, единовременную выплату в 10 тысяч рублей родители получили на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.

Аналогичную единовременную выплату семьям выдадут и в июле. Такое распоряжение отдал российский лидер Владимир Путин. Накануне постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Автор: Юлия Яковлева
#выплаты #минтруд

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