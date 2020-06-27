Пушков сравнил заявление Зеленского о "возвращении" Крыма с демагогией

Очередное заявление президента Владимира Зеленского о "возвращении" Крыма и его граждан в состав Украины напоминает демагогию. Такую точку зрения высказал сенатор Алексей Пушков.

Член Совфеда РФ отметил, что Киев лелеет мечту о "возвращении" полуострова к Украине, при этом правительство страны уже почти потеряло Донбасс. По словам парламентария, регион почти шесть лет живет сам по себе, передает ФАН.

"Тот случай, когда демагогия заменяет политику. А политикой заняться некому", — написал Пушков в своем Twitter-аккаунте.

Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек также ранее прокомментировал намерения Зеленского, озвученные им в ходе визита в Херсонскую область, в отношении полуострова. Как заметил политик, лидер Украины уже не в первый раз делает подобные заявления, однако дальше слов ничего не происходит, а значит, они "ничего не стоят".