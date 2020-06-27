ЦПВС: три обстрела зафиксировано в провинциях Идлиба и Алеппо в Сирии

Обстрелы со стороны позиций запрещенной в России террористической организации "Джахаб ан-Нусра" в двух провинциях Сирии зафиксировал российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике.

Режим прекращения огня введен на территории Идлибской зоны деэскалации с 6 марта 2020 года в соответствии российско-турецкими договоренностями. Непрерывный канал связи функционирует между ЦПВС и Турцией, чтобы стороны могли оперативно взаимодействовать между собой.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Анкаре, не было зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Маарет-Мухос и один обстрел населенного пункта Меланджа в провинции Идлиб, также один обстрел населенного пункта Басратун в провинции Алеппо со стороны позиций запрещенной в РФ террористической организации "Джахаб ан-Нусра". Об этом сообщил руководитель российского ЦПВС САР контр-адмирал Александр Щербицкий.